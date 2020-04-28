Путин вспомнил Спарту, говоря о противниках самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T19:33:34+03:00

Глава государства объяснил, что жизнь каждого человека и его свобода является абсолютной ценностью, которую необходимо защищать всеми силами. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин, рассуждая о противниках мер самоизоляции во время карантина и людях, которые предлагают пожертвовать зараженными коронавирусом, напомнил гражданам о древней Спарте, где больных детей сбрасывали со скалы. Глава государства объяснил, что жизнь каждого человека и его свобода является абсолютной ценностью, которую необходимо защищать всеми силами.

- Безусловная ценность современной цивилизации - это конечно свобода. Но и жизнь каждого человека является абсолютной ценностью, мы обязаны ее защитить. Ведь свобода каждого ограничена свободой других. Некоторые предлагают, чтобы сохранить экономику и материальное благополучие, перешагивать через других. Словом предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя.

Из истории мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей просто бросали ради выживания всего племени. Те, кто предлагает пожертвовать больными людьми - по сути, предлагает вернуться к дикости и варварству. Говорят, что в древней Спарте больных детей сбрасывали со скалы. Однако, и это не помогло. В конечном счете, Спарта утратила свою государственность, - рассказал Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации с главами регионов России 28 апреля.

Президент отметил, что мы живем в 21 веке, и подобные законы являются абсолютно неприемлемыми, нельзя жертвовать людьми во имя чьей-то выгоды.

- Любые запреты, пусть даже оправданные, конечно раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такие слова выливаются в громкие слова о нарушении личной свободы. Жизнь человека – главная ценность, - заявил глава государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775980" frameborder="0"></iframe> Путин: нельзя жертвовать людьми, закон естественного отбора тут неприменим.

ИСТОЧНИК KP.RU