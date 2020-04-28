Путин вспомнил Спарту, говоря о противниках самоизоляции
Владимир Путин, рассуждая о противниках мер самоизоляции во время карантина и людях, которые предлагают пожертвовать зараженными коронавирусом, напомнил гражданам о древней Спарте, где больных детей сбрасывали со скалы. Глава государства объяснил, что жизнь каждого человека и его свобода является абсолютной ценностью, которую необходимо защищать всеми силами.
- Безусловная ценность современной цивилизации - это конечно свобода. Но и жизнь каждого человека является абсолютной ценностью, мы обязаны ее защитить. Ведь свобода каждого ограничена свободой других. Некоторые предлагают, чтобы сохранить экономику и материальное благополучие, перешагивать через других. Словом предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя.
Из истории мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей просто бросали ради выживания всего племени. Те, кто предлагает пожертвовать больными людьми - по сути, предлагает вернуться к дикости и варварству. Говорят, что в древней Спарте больных детей сбрасывали со скалы. Однако, и это не помогло. В конечном счете, Спарта утратила свою государственность, - рассказал Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации с главами регионов России 28 апреля.
Президент отметил, что мы живем в 21 веке, и подобные законы являются абсолютно неприемлемыми, нельзя жертвовать людьми во имя чьей-то выгоды.
- Любые запреты, пусть даже оправданные, конечно раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такие слова выливаются в громкие слова о нарушении личной свободы. Жизнь человека – главная ценность, - заявил глава государства.
Путин: нельзя жертвовать людьми, закон естественного отбора тут неприменим.
ИСТОЧНИК KP.RU
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