В Госдуму внесен законопроект о штрафах для водителей без пропусков

28 Апр 2020 2020-04-28T21:55:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуму внесен проект закона о введении штрафов для тех водителей, что ездят без пропуска.

Напомним, в столице уже почти половину месяца действует пропускной режим. Чтобы выйти из дома, необходимо не только иметь уважительную причину, но и ее подтверждение -цифрой код.

Пропуск нужен тем, кто едет на работу на личном авто или на общественном транспорте. Даже в такси с пассажира должны потребовать цифровой код. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей.

- Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности ... влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей,- сказано в тексте законопроекта.

За повторное нарушение минимальное наказание - 5 тыс. рублей.

Если поправки к Кодексу об административных правонарушениях примут, то такие дела смогут рассматривать в МВД.

Кстати, нарваться на штраф могут и пешие москвичи. Например, если их застанут за прогулками в парке или с детьми на игровой площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU