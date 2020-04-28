За оскорбление в Интернете предложено ввести штрафы до 10 тысяч рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T23:02:14+03:00

За оскорбление в Сети придется заплатить вдвое больше, чем просто за личное оскорбление Фото: Евгения ГУСЕВА

Юридические лица могут нарваться на более солидный штраф - до 700 тысяч рублей

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В Госдуму внесен законопроект о введении штрафов за скобления в Интернете. Текст проекта закона, разработанного депутатом Александром Хинштейном, приводит ТАСС.

Дополнения хотят внести в часть 2 статьи 5.61 КоАП ("Оскорбление").

Сейчас, если человека оскорбили в Сети, то действия нарушителя попадают под общее определение оскорбления. Виновник обязан заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Но гораздо больше финансовые потери понесут те, кто оскорбил публично. Суть поправок как раз в этом и заключается - добавить Интернет к СМИ.

- Оскорбление, высказанное публично, уже имеет сегодня квалифицирующий признак, а интернет - это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия, мне кажется, интернет - это максимальная публичность,- объяснил автор законопроекта.

Таким образом, если поправки примут, то гражданам, которых признали виновными в оскорблении через Интернет, в том числе в соцсетях, придется расстаться с 5-10 тысячами рублей. Юридических лиц, то есть владельцев интернет страниц, могут оштрафовать на 200-700 тысяч рублей, должностных лиц - на 50-100 тысяч рублей.

В феврале 2020 года с такой инициативой выступали в Общественной палате.

ИСТОЧНИК KP.RU