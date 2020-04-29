2020-04-29T15:25:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Швеции откроют ресторан без стен и официантов посреди поля

Новое заведение будет принимать одного посетителя в день
Ксения АНУФРИЕВА
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Ресторан «Столик на одного» будет представлять собой стол на одного человека посреди поля в провинции Вэрмланд.Ресторан «Столик на одного» будет представлять собой стол на одного человека посреди поля в провинции Вэрмланд.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Рестораны по всему миру терпят огромные убытки из-за ограничений в связи с пандемией, множество заведений общественного питания разоряется или закрывается из-за отсутствия посетителей. Однако шведские рестораторы нашли выход и решили открыть необычное заведение посреди поля без стен и официантов.

Ресторан «Столик на одного» будет представлять собой стол на одного человека посреди поля в провинции Вэрмланд. Блюда счастливому посетителю будут спускать в корзине по веревке – такая идея пришла создателям интересного проекта, когда они носили еду родителям во время карантина, не имея возможности передать припасы лично.

Заведение сможет принимать только по одному посетителю в сутки и откроет, предположительно, 10 мая этого года.

Ранее сайт kp.ru писал об эпидемиологической и экономической обстановке на территории Швеции в связи с распространением коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране насчитывается более 18 тысяч инфицированных, более двух тысяч местных жителей скончались от вируса.

По мнению специалистов, Швеция может достигнуть коллективного иммунитета уже через несколько недель. Тогда смертность и количество зараженных резко сократится и государство станет единственным в Европе островом экономической свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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