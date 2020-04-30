Помпео пригрозил Китаю из-за коронавируса и пообещал, что "весь мир узнает о случившемся"

30 Апр 2020 2020-04-30T09:25:47+03:00

Госсекретарь США напомнил о сокрытии данных о коронавирусе врачами и об изгнании американских журналистов

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Госсекретарь США Майк Помпео продолжил начатую президентом Дональдом Трампом линию обвинения Китая. По версии американских властей, в КНР утаивали информацию о коронавирусе.

В качестве доказательств Помпео привел данные о китайских врачах, которые пытались рассказать о новой форме пневмонии, но их блокировали в Интернете, некоторые даже были арестованы. Вспомнил госсекретарь и про изгнание американских журналистов из Китая в разгар пандемии.

- Мы знаем, что вирус возник из китайского Уханя, мы пока не знаем, откуда именно,- сказал Госсекретарь США.

Он сообщил, что к вопросу виноватого вернутся обязательно, но после того, как справятся с пандемией у себя в стране. Помпео открыто заявляет, что Коммунистическая партия Китая "не была честна".

- Настанет время, когда время, весь мир узнает о случившемся, поймет, что произошло. Я думаю, Коммунистическая партия Китая понесет ответственность за то, что было сделано,- сделал заявление Майк Помпео.

Ранее Трамп заявил, что Китай "сделает все", чтобы он проиграл на президентских выборах осенью 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU