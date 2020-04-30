Помпео пригрозил Китаю из-за коронавируса и пообещал, что "весь мир узнает о случившемся"
Госсекретарь США Майк Помпео продолжил начатую президентом Дональдом Трампом линию обвинения Китая. По версии американских властей, в КНР утаивали информацию о коронавирусе.
В качестве доказательств Помпео привел данные о китайских врачах, которые пытались рассказать о новой форме пневмонии, но их блокировали в Интернете, некоторые даже были арестованы. Вспомнил госсекретарь и про изгнание американских журналистов из Китая в разгар пандемии.
- Мы знаем, что вирус возник из китайского Уханя, мы пока не знаем, откуда именно,- сказал Госсекретарь США.
Он сообщил, что к вопросу виноватого вернутся обязательно, но после того, как справятся с пандемией у себя в стране. Помпео открыто заявляет, что Коммунистическая партия Китая "не была честна".
- Настанет время, когда время, весь мир узнает о случившемся, поймет, что произошло. Я думаю, Коммунистическая партия Китая понесет ответственность за то, что было сделано,- сделал заявление Майк Помпео.
Ранее Трамп заявил, что Китай "сделает все", чтобы он проиграл на президентских выборах осенью 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU