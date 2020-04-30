В ВОЗ считают, что мир не сможет избежать второй волны коронавируса
Мир не сможет избежать второй волны коронавируса, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Причин тому несколько - отсутствие вакцины и коллективного иммунитета. Пока препарата, который бы помог остановить передачу вируса от человека к человеку нет, над его созданием работают в разных странах и продвинулись уже достаточно далеко - в России, например, начнут тестирование на добровольцах.
- До того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну,- приводит ее слова ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU