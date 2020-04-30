В ВОЗ считают, что мир не сможет избежать второй волны коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T13:50:06+03:00

Пока нет коллективного иммунитета и вакцины болезнь является опасной

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Мир не сможет избежать второй волны коронавируса, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Причин тому несколько - отсутствие вакцины и коллективного иммунитета. Пока препарата, который бы помог остановить передачу вируса от человека к человеку нет, над его созданием работают в разных странах и продвинулись уже достаточно далеко - в России, например, начнут тестирование на добровольцах.

- До того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну,- приводит ее слова ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU