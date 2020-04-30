2020-04-30T16:11:58+03:00
Политика

Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»

Согласно решению украинского лидера, экс-президента Грузии получит не будет вице-премьером незалежной, но займет другую должность
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский нашел «другой формат работы»: Саакашвили не будет вице-премьером УкраиныЗеленский нашел «другой формат работы»: Саакашвили не будет вице-премьером УкраиныФото: REUTERS
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не станет украинским вице-премьером по реформам, но получит другую должность. Об этом заявил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и отметил, что данный вопрос уже согласован с главой Украины Владимиром Зеленским.

Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать. Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой», - заявил депутат.

Напомним, ранее на Украине назвали препятствие для назначения Саакашвили вице-премьером страны. Там указали на судебные решения, вынесенные в Грузии, которые действительны и на территории незалежной. Позже правительство незалежной отозвало назначение бывшего грузинского лидера на пост вице-премьером - решение заблокировали из-за нехватки числа голосов в Верховной раде

ИСТОЧНИК KP.RU

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