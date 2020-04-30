Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не станет украинским вице-премьером по реформам, но получит другую должность. Об этом заявил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и отметил, что данный вопрос уже согласован с главой Украины Владимиром Зеленским.
Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать. Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой», - заявил депутат.
Напомним, ранее на Украине назвали препятствие для назначения Саакашвили вице-премьером страны. Там указали на судебные решения, вынесенные в Грузии, которые действительны и на территории незалежной. Позже правительство незалежной отозвало назначение бывшего грузинского лидера на пост вице-премьером - решение заблокировали из-за нехватки числа голосов в Верховной раде
ИСТОЧНИК KP.RU
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