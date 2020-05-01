Коронавирус в Москве, последние новости на 1 мая 2020: Власти попросили горожан отказаться от пикников

1 Май 2020 2020-05-01T03:33:26+03:00

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За сутки в столице коронавирус выявили еще у 3093 человек, а общее число заболевших с начала эпидемии превышает уже 53,7 тысячи человек.

Московские власти призвали горожан провести эти майские праздники в изоляции, ни в коем случае не собираться компаниями - иначе получатся идеальные условия для распространения инфекции. А мэр Сергей Собянин объяснил, могут ли быть сняты ограничения после 11 мая.

- Если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, то, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции, - заявил Собянин. - Будут открываться предприятия в каких-то отраслях, которые могут работать.

Никаких демонстраций на Первомай в этом году в Москве, разумеется, не будет. Зато на улицы выйдут 70 тысяч коммунальщиков (все будут в масках и перчатках, конечно), которым предстоит провести всеобщую дезинфекцию. Специальным раствором обработают дороги, парковки, дворы и много чего еще.

Пропускной режим в городе, напомним, продлили до 11 мая. Цифровые пропуска для поездок на работу автоматически продлены до 4 мая, но чтобы они действовали и дальше, их нужно продлить на сайте nedoma.mos.ru. И хотя эту информацию до людей доносят всеми возможными способами, без нарушителей, увы, не обходится. Таксист без документов устроил на Шоссе Энтузиастов гонки с полицией - на взмах полосатой палочкой не отреагировал, пытался скрыться от полицейских машин с сиренами и даже на предупредительный выстрел в воздух не отреагировал! ДПСникам пришлось стрелять по колесам. Только так нарушителя удалось остановить. 26-летний мигрант из Средней Азии на допросе сделал вид, что по-русски ни слова не понимает.

Кстати! 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая парковка на всех улицах Москвы (в том числе там, где в обычные дни нужно оплачивать по 380 рублей в час) будет бесплатной.

ИСТОЧНИК KP.RU