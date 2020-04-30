Рост ВВП России в марте замедлился до 0,9%

30 Апр 2020 2020-04-30T23:47:32+03:00

В Минэкономразвития отмечают, что это связано с карантинными мерами в разных странах и снижением цен на нефть

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Российский Валовой внутренний продукт (ВВП) в марте вырос на 0,9% в годовом выражении – при том, что рост ВВП в феврале составил 2,8%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности за I квартал 2020 года».

В министерстве объяснили, что снижение темпов роста российской экономики связано с «ухудшением мировой конъюнктуры» на фоне введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 строгих карантинных мер в странах – торговых партнерах России, а также падением цен на нефть.

В обзоре отмечается, что положительный вклад в рост ВВП в прошлом месяце внесла торговля (один процентный пункт) и сектор услуг (0,3 п.п.), а вот вклад промышленного производства и строительства оказался близок к нулю. Оборот розничной торговли в марте увеличился до 5,6% (в феврале этот показатель составил 4,6%) и обновил максимум с декабря 2014 года, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост российской экономики на уровне 1,4%, такие показатели по увеличению ВВП отмечали в России несколько лет подряд. В апреле же глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что динамика ВВП России в этом году будет отрицательной.

ИСТОЧНИК KP.RU