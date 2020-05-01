2020-05-01T04:17:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Китай не позволяет ВОЗ участвовать в расследовании происхождения коронавируса

По словам представителя Организации, власти КНР отказали в доступе к документам двух лабораторий в Ухане
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В ВОЗ не сомневаются в естественном, а не искусственном происхождении COVID-19, но хотят выяснить, откуда он взялсяВ ВОЗ не сомневаются в естественном, а не искусственном происхождении COVID-19, но хотят выяснить, откуда он взялсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае Годен Галеа заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что власти КНР не позволяют ВОЗ принять участие в расследовании происхождения нового коронавируса COVID-19.

По словам Галеа, руководство Поднебесной отказало Организации в доступе к документам двух лабораторий в городе Ухань провинции Хубэй, откуда и началось распространение этой инфекции по всему миру.

«Мы знаем, что национальное расследование Китая уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая», - сказал Годен Галеа.

Он добавил, что в ВОЗ не сомневаются в «природном» возникновении коронавируса, но «лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада, любого полного исследования по истории происхождения» COVID-19, а знать обстоятельства его появления очень важно, чтобы не допустить подобных пандемий в будущем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее французский вирусолог Люк Монтанье, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, высказался в пользу версии о лабораторном происхождении коронавируса. Он убежден, что COVID-19 – это результат работы молекулярных биологов, однако с какой целью создавался новый вирус, ученый не знает.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участники Великой Отечественной войны перед получат ежегодную выплату
С 1 мая пособия по безработице будут переводиться только на карту «Мир»
Китай не позволяет ВОЗ участвовать в расследовании происхождения коронавируса
Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты в России
Помпео: США сделают все, чтобы не дать Ирану купить бронетехнику у России или Китая
Трамп: Байдену нужно ответить на обвинения в домогательствах
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Нью-йоркское метро перестанет работать круглосуточно
В Нью-Йорке будут раздавать бесплатные маски
Трамп: Китай мог остановить пандемию коронавируса, но не сделал этого
Скворцова: Осложнения при коронавирусе у детей возникают редко
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на товары из КНР
1 мая в Австрии отменяют режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса
Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысячи рублей в месяц