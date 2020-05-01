Китай не позволяет ВОЗ участвовать в расследовании происхождения коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T04:17:56+03:00

В ВОЗ не сомневаются в естественном, а не искусственном происхождении COVID-19, но хотят выяснить, откуда он взялся Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам представителя Организации, власти КНР отказали в доступе к документам двух лабораторий в Ухане

Изменить размер текста: A A

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае Годен Галеа заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что власти КНР не позволяют ВОЗ принять участие в расследовании происхождения нового коронавируса COVID-19.

По словам Галеа, руководство Поднебесной отказало Организации в доступе к документам двух лабораторий в городе Ухань провинции Хубэй, откуда и началось распространение этой инфекции по всему миру.

«Мы знаем, что национальное расследование Китая уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая», - сказал Годен Галеа.

Он добавил, что в ВОЗ не сомневаются в «природном» возникновении коронавируса, но «лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада, любого полного исследования по истории происхождения» COVID-19, а знать обстоятельства его появления очень важно, чтобы не допустить подобных пандемий в будущем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее французский вирусолог Люк Монтанье, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, высказался в пользу версии о лабораторном происхождении коронавируса. Он убежден, что COVID-19 – это результат работы молекулярных биологов, однако с какой целью создавался новый вирус, ученый не знает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU