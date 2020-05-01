2020-05-01T12:48:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Моди и Вучич на русском языке пожелали Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса

Слова поддержки политики опубликовали в Twitter
Ксения АНУФРИЕВА
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Моди и Вучич на русском языке пожелали Мишустину скорейшего выздоровления от коронавирусаМоди и Вучич на русском языке пожелали Мишустину скорейшего выздоровления от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава правительства Индии Нарендра Моди пожелал премьер-министру России Михаилу Мишустину крепкого здоровья и скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции.

- Искренне желаю господину Мишустину, председателю правительства России, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Мы плечом к плечу с Россией, нашим дорогим другом, боремся с пандемией коронавирусной инфекции, - написал индийский политик на своей странице в Twitter.

Успешно излечиться от инфекции Мишустину пожелал и лидер Сербии Александр Вучич. В своем Twitter он тоже обратился к российскому премьер-министру на русском языке, выразив свою поддержку.

- Уважаемый Михаил Мишустин, желаю Вам скорейшего выздоровления. Я убежден, что свойственные Вам, жизненная энергия, сила и оптимизм будут сильнее болезни, - отметил Александр Вучич.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о своем положительном результате теста на коронавирус в четверг, 30 апреля, в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что премьер-министр регулярно проверялся на наличие заболевания, однако отгородиться от вируса не может никто.

Сегодня, 1 мая, Михаил Мишустин поздравил россиян с Праздников весны и труда, отметив, что этот день объединяет всех, кто привык к напряженной и созидательной работе.

У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.Премьер-министр России Михаил Мишустин на онлайн-совещании с российским лидером Владимиром Путиным в четверг сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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