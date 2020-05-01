Судно, способное достроить «Северный поток – 2», зашло в воды Дании

1 Май 2020 2020-05-01T17:49:08+03:00

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Судно «Академик Черский», которое может помочь в завершении строительства трубопровода «Северный поток – 2», приближается к острову Борнхольм в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании, где находится зона укладки газопровода. Об этом говорят данные мониторингового сервиса Vesselfinder, отслеживающего движение кораблей.

Напомним, 30 октября, Датское энергетическое агентство (ДЭА) предоставило разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку «Северного потока – 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Как писал сайт ранее «Академик Черский» вышел из испанского порта Лас-Пальмас на Канарских островах и направился в египетский Порт-Саид, но буквально через пару дней направился на север вдоль Атлантического к побережью Португалии.

В воскресенье, 26 апреля, судно изменило маршрут и отправилось в Находку. Курс был проложен до Калининграда, куда «Академик Черский» должен прийти 3 мая.

Напомним, строительство газопровода приостановили, когда из-за американских санкций, введенных против подрядчиков, компания Allseas прекратила укладывать трубы для «Северного потока-2». Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может самостоятельно завершить проект и без участия иностранных подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU