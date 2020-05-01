«Другая традиция и культура»: в МИД Швеции объяснили отсутствие карантина в стране доверием

1 Май 2020 2020-05-01T18:34:05+03:00

По словам главы ведомства, рекомендации шведских властей воспринимаются как то, что необходимо придерживаться

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде объяснила отсутствие строгого карантина в раках борьбы с коронавирусом в стране доверием, которое помогает обойтись рекомендациями без жестких мер.

Глава МИД отметила, что у Швеции, как у и других страны, стремится не допустить распространения вируса, а также перегрузки здравоохранения и экономического кризиса, однако, по ее словам, Швеция может это делать «немного по-другому».

«Это происходит потому, что у нас в Швеции другая традиция и культура. У нас очень маленькие министерства, большие полномочия, высокий уровень доверия между шведским народом, властями и политиками», - сообщила министр в интервью Politico.

Линде заявила, что рекомендации шведских властей воспринимаются как то, чего необходимо придерживаться. Она также сообщила, что Швеция «полностью» готова принимать строгие меры, если рекомендации не будут соблюдать.

Тем не менее министр отметила важность прогулок на свежем воздухе для профилактики депрессии, домашнего насилия и злоупотребления алкоголем.

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ИСТОЧНИК KP.RU