2020-05-01T18:34:05+03:00
В мире

«Другая традиция и культура»: в МИД Швеции объяснили отсутствие карантина в стране доверием

По словам главы ведомства, рекомендации шведских властей воспринимаются как то, что необходимо придерживаться
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МИД Швеции объяснили отсутствие карантина в стране довериемВ МИД Швеции объяснили отсутствие карантина в стране довериемФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде объяснила отсутствие строгого карантина в раках борьбы с коронавирусом в стране доверием, которое помогает обойтись рекомендациями без жестких мер.

Глава МИД отметила, что у Швеции, как у и других страны, стремится не допустить распространения вируса, а также перегрузки здравоохранения и экономического кризиса, однако, по ее словам, Швеция может это делать «немного по-другому».

«Это происходит потому, что у нас в Швеции другая традиция и культура. У нас очень маленькие министерства, большие полномочия, высокий уровень доверия между шведским народом, властями и политиками», - сообщила министр в интервью Politico.

Линде заявила, что рекомендации шведских властей воспринимаются как то, чего необходимо придерживаться. Она также сообщила, что Швеция «полностью» готова принимать строгие меры, если рекомендации не будут соблюдать.

Тем не менее министр отметила важность прогулок на свежем воздухе для профилактики депрессии, домашнего насилия и злоупотребления алкоголем.

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Планетарная схватка с нежданной напастью продолжается. Впрочем, некоторые государства от активной борьбы сознательно отказались. Мол, зараза не страшнее сезонного гриппа, и чем больше народа ею переболеет, тем скорее выработается всеобщий иммунитет. Изначально по этому пути пошли, например, Великобритания и Белоруссия, но очень скоро выпустили ситуацию из-под контроля и теперь в ужасе стараются сдержать расползание инфекции (подробнее).

Швеция может достигнуть коллективного иммунитета через несколько недель

Самоизоляция и карантин не могут длиться вечно. Власти всех стран разрабатывают стратегии возвращения жизни в нормальное русло, но главное что их пугает - это опасность второй волны коронавируса. Когда на улицы вернутся люди, не имеющие иммунитета против SARS-Cov-2, эпидемия вспыхнет вновь, как непогашенный лесной пожар. Это перечеркнет все жертвы, усилия и окончательно обрушит экономику (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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