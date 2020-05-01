2020-05-01T19:46:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова рассказала о всплеске числа заразившихся коронавирусом

Глава Роспотребнадзора отметила, что отказ от ограничительных мер по коронавирусу будет поэтапным
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Попова рассказала о всплеске числа заразившихся коронавирусомПопова рассказала о всплеске числа заразившихся коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России за два дня отмечен всплеск числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты-аналитики, на фоне достаточно ровной ситуации в течение более чем 7 дней», - сказала в интервью kp.ru, комментируя резкий рост числа заболевших 1 мая, когда в стране было 7933 вновь выявленных больных.

При этом глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что даже «в рамках этого зубца» почти половина всех выявленных болеют бессимптомно.

Кроме того, она отметила, что максимальные темпы прироста приходятся на ряд субъектов, которые и формируют ситуацию: Москва, но это и Новосибирск, это и Северная ОсетияАлания

Попова подчеркнула, что отказ от ограничительных мер по коронавирусу будет поэтапным и зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах страны. Напомним, ранее она не исключила ужесточение ограничительных мер после 11 мая. По ее словам, это может произойти, если граждане начнут нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

ИСТОЧНИК KP.RU

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