Главврач больницы в Коммунарке рассказал о новом симптоме коронавируса

2 Май 2020 2020-05-02T02:15:31+03:00

Специалисты заметили высыпания на руках и животе пациентов с COVID-19

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Сотрудники московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке, куда поступают жители столицы с подозрением на коронавирусную инфекцию, выявили еще один симптом нового заболевания COVID-19 – высыпания на руках и животе пациентов. Об этом журналистам рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко.

Сначала он коротко написал об этом на своей странице в Facebook: «Выраженные нарушения свертываемости, начались и кожные проявления».

Позже подробнее рассказал во время организованной Российским еврейским конгрессом онлайн-встречи.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины», - сказал главврач больницы в Коммунарке.

Денис Проценко уточнил, что в первую очередь речь идет о «высыпаниях на коже кистей и живота», причем, как отметил специалист, «высыпания достаточно разнообразны».

Кроме того, доктор призвал москвичей строго соблюдать режим самоизоляции, который во всей стране продлили до 11 мая. Он признался, что «с детства ждал и любил» майские праздники, но в этом году впервые в жизни относится к ним «очень сдержанно».

По его словам, «непредсказуемо, что будет после них в плане увеличения количества больных, увеличения больных в отделении реанимации, пациентов на ИВЛ, на кислороде в госпитальных отделениях».

«Сидим дома — это самое надежное средство избежать болезни», - подчеркнул главврач больницы в Коммунарке.

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ИСТОЧНИК KP.RU