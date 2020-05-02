При взрыве на плавбазе «Всеволод Сибирцев» погиб человек

2 Май 2020 2020-05-02T06:37:16+03:00

Плавбаза «Всеволод Сибирцев» – один из двух самых крупных в мире плавзаводов Фото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Ранее сообщалось о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии

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При взрыве на крупнейшем в России плавзаводе «Всеволод Сибирцев» погиб человек, еще один пострадал. Как уточнили в пресс-службе МЧС, сообщение о взрыве газового баллона и последовавшим за ним пожаром на борту плавбазы, стоящей на ремонте в порту Находки, поступило на пульт дежурного в 08:50 по местному времени (01.50 мск).

Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия уже через десять минут. Выяснилось, что открытого горения нет, сильное задымление в трюме судна. К этому часу работы спасателей на борту плавбазы завершены. По предварительным данным, газовый баллон взорвался во время сварочных работ.

Ранее сообщалось о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. В экстренных службах города РИА Новости рассказали, что погиб мужчина, а пострадала женщина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, газовый баллон на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке взорвался утром в субботу, 2 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU