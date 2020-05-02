Тест на коронавирус может показать результат только на третий день инфицирования

2 Май 2020 2020-05-02T17:24:39+03:00

Если вирус попал в организм меньше трех дней назад, то в лаборатории его не увидят Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о применяемых в России тестах на коронавирус. Оказывается, точный результат от исследования можно ожидать только на третий день заражения. В первые несколько дней после того, как инфекция попала в организм, тест-системы не в состоянии вычислить вирус.

- Если мы говорим о ПЦР-тесте, то общепринятое, что это не меньше трех дней. То есть вирус должен попасть в организм, он должен развиться, и только после этого на слизистой носа мы можем его найти,- сообщила Анна Попова в интервью на канале "Россия-24".

Инкубационный период у болезни две недели в среднем, но ученые считают, что инфекция может не проявлять себя и дольше - до трех недель. Некоторые зараженные и вовсе переносят болезнь без симптомов. Однако, не у всех переболевших есть антитела к коронавирусу - в 5-10 процентов случаев иммунный ответ вообще не вырабатывается.

Анна Попова считает разумной инициативу о введении "паспортов иммунитета", где было бы указано, есть у человека антитела к коронавирусу или нет.

- Идея, конечно, есть, она хороша сама по себе, но надо понимать, что сегодня, наверное, чуть рано ее реализовывать,- считает глава Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU