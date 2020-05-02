Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после долгого отсутствия

2 Май 2020 2020-05-02T08:17:15+03:00

Северокорейский лидер пропал для общественности на 20 дней и приехал перерезать красную ленту на открытии завода

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Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и газета Rodong Sinmun опубликовали на своём сайте фотографии председателя Госсовета Северной Кореи после того, как он пропал для общественности на 20 дней.

1 мая состоялась церемония завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном. Ким Чен Ын участвовал в торжественном открытии завода и перерезал красную ленту.

Вопреки слухам о тяжёлой болезни и смерти северокорейского лидера, на открытии завода он выглядел бодрым и весёлым. Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

В южнокорейских, японских и американских СМИ ранее сообщали о том, что Ким Чен Ын скончался после операции на сердце или из-за заражения коронавирусом.

Вопреки слухам, северокорейский лидер выглядит здоровым. На фотографиях он улыбается и активно жестикулирует, говоря свои замечания сопровождающим с блокнотами.

На снимках также виден баннер с датой по западному календарю - 1 мая 2020 года. По календарю чучхе дата не продублирована. В Северной Корее летоисчисление ведётся с даты рождения Ким Ир Сена - 1912 года.

Слухи о тяжёлом состоянии Ким Чен Ына стали появляться в СМИ Японии и США после того, как он пропустил один из главных праздников КНДР - день рождения его деда Ким Ир Сена

Напомним, Ким Чен Ын перестал появляться на публике с 11 апреля. Слухи о смерти и тяжёлой болезни председателя КНДР начали распространяться, когда он пропустил один из самых важных праздников в стране – день рождения своего деда, Ким Ир Сена.

Также СМИ предполагали, что преемницей Ким Чен Ына на посту главы страны станет его младшая сестра Ким Ё Чжон. Японская газета Asahi называла её "человеком номер два" в высшей пхеньянской иерархии. Источник издания также сообщал, что при экстренных обстоятельствах она возглавит Северную Корею и что такое решение было принято на пленуме ЦК Трудовой партии в прошлом году по настоянию Ким Чен Ына. После этого её имя стало заметно чаще появляться в важнейших документах КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU