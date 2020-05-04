В ЦИК Казахстана прекратили депутатские полномочия дочери Назарбаева

4 Май 2020 2020-05-04T09:31:22+03:00

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ЦИК Казахстана подтвердил прекращение полномочий сенатора Дариги Назарбаевой, старшей из трех дочерей бывшего президента республики.

Она возглавляла парламент с 2016 года, полномочия истекли в 2019-м, но ее кандидатуру одобрили на второй срок. Однако, 2 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даригу Назарбаеву от должности спикера парламента. Он подписал соответствующий указ, после чего поблагодарил Назарбаеву за проделанную работу.

- Установить, что в связи с принятием Указа Президента Республики Казахстан от 2 мая 2020 года № 315 «О Назарбаевой Д.Н.» прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны, - сказано на сайте ЦИК.

ИСТОЧНИК KP.RU