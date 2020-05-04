Ученые вычислили, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Москве и Московской области
Эпидемиологи изменили первоначальные прогнозы
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В Москве и Московской области, двух самых пострадавших регионах страны, ситуация с коронавирусом улучшится ближе к середине лета. В конце июня стоит ожидать снижения числа новых случаев заболевания. Этот период может растянуться на начало июля. Об этом в интервью на телеканале "Россия 24" сказал директор Центрального НИИ эпидемиологии Василий Акимкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU