В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 217 тысяч человек

4 Май 2020 2020-05-04T10:59:49+03:00

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В России провели уже больше 4,3 миллионов тестов на коронавирус. Это почти на 200 тысяч больше, чем днем ранее. Увеличилось также и число людей, которые находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус - по данным на 4 мая их 217 тысяч.

Почти половина зараженных в России не имеет симптомов, поэтому распространение вируса так сложно остановить. Бессимптомные нарушают режим изоляции и передают вирус. В первую очередь в зоне риска близкие, в стране сейчас основной способ заражения внутрисемейный.

Не у всех, кто переболел, формируется иммунитет. В 5- 10 процентах случаев иммунный ответ не возникает, а значит, человек может заразиться тем же самым штаммом вируса повторно. Устойчивы иммунитет возникает до 2 лет, но только в организме существуют B-клетки памяти.

Прогнозы о завершении эпидемии ученых разнятся, по одной из версий, число новых заражений снизится к концу июня.

ИСТОЧНИК KP.RU