2020-05-04T19:48:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 5 мая 2020: в парке «Сокольники» оборудовали новый стационар

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-19 в Москве на 5 мая 2020
Павел КЛОКОВ
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В Москве оборудовали новый стационар для лечения больных COVID-19В Москве оборудовали новый стационар для лечения больных COVID-19Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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За последние сутки в столице коронавирусом заболели еще 5795 человек. У половины пациентов не было никаких симптомов, однако они сделали тесты и те оказались положительными. Лечение такие больные проходят дома, за исключением тех, у кого проблемы с сердцем или есть хронические заболевания. В стационары стараются доставлять только самых тяжелых.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: «За прошедшие сутки в Москве вылечилось 544 пациента. Всего количество людей в столице, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573».

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столичных больницах обновлять теплосети будут без отключений горячей воды. В этом году они начнутся не середине мая, а с 1 июня. График есть на портале мэра столицы и на сайте МОЭК.

Количество выздоровевших - 544 (всего их с начала пандемии - 7573). Количество умерших за последние сутки - 35.

В одном из павильнов парка «Сокольники» разместят временный стационар для инфицированных. В нем одновременно смогут находиться 1,2 тыс пациентов. Напомним, накануне стало известно, что временный госпиталь появится также и в стенах 75-го павильона ВДНХ. Журналист «КП» уже побывала там.

Оперштаб Москвы: «Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 74401 заболевший. Среди них 43% - от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, 6,7% - старше 80 лет и 4,3% - дети».

Московским школьникам выставят итоговые оценки 15 мая. Об этом рассказали в столичном Департаменте образования и науки (https://www.kp.ru/daily/27126/4210763/). При этом уроки на удаленке продолжатся, но... по желанию. Для старшеклассников с 18 по 29 мая будут проходить онлайн-занятия по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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