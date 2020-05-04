Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 4 мая
Стало известно количество заболевших на планете
Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 4 маяФото: REUTERS
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Ученые из университета Хопкинса опубликовали данные по числу заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на 4 мая 2020 года.
Сообщается, что количество инфицированных covid-19 уже превысило 3,5 миллиона человек. Жертвами заболевания на планете стали 247 107 пациентов, успешно справились с вирусом в разных странах благодаря врачам 1 119 817 заболевших.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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