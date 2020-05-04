4 Май 2020 2020-05-04T01:51:25+03:00

Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 4 мая Фото: REUTERS

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Ученые из университета Хопкинса опубликовали данные по числу заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на 4 мая 2020 года.

Сообщается, что количество инфицированных covid-19 уже превысило 3,5 миллиона человек. Жертвами заболевания на планете стали 247 107 пациентов, успешно справились с вирусом в разных странах благодаря врачам 1 119 817 заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU