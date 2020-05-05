2020-05-05T12:30:41+03:00
Экономика

Эксперт предсказал, как будет развиваться безработица в России

По самому оптимистичному сценарию работу потеряют еще полтора миллиона жителей страны
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперт предсказал, как будет развиваться безработица в РоссииЭксперт предсказал, как будет развиваться безработица в РоссииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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России предсказали два основных сценария развития безработицы на фоне пандемии коронавирусной инфекции, экономического кризиса из-за нее и значительного замедления деловой активности. Об оптимистичном и пессимистичном прогнозах в интервью «Российской газете» сообщил профессор Финансового университета при кабинете министров страны Александр Сафонов.

Согласно первому прогнозу, до конца текущего года количество безработных россиян увеличится на полтора миллиона человек и достигнет отметки в пять миллионов. Повышение, таким образом, составит 7,3%. Во втором, более пессимистичном сценарии, до конца 2020 года в России работы лишаться еще семь миллионов человек или уровень безработицы поднимется еще на 10,5 %.

Александр Сафонов считает, что развитие ситуации с безработицей россиян, скорее всего, пойдет по оптимистичному сценарию. Этому будут способствовать большое количество бюджетников в регионах страны, практика организацией не увольнять работников, а сокращать расходы на зарплату и также практика отправки сотрудников в неоплачиваемые отпуска вместо увольнения.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, специалисты провели исследование и выяснили, какие профессии будут самыми востребованными после окончания эпидемии и снятия ограничений. По их мнению, спросом будут пользоваться работники, которые владеют знаниями и опытом по выходу из кризисных ситуаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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