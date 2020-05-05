Эксперт предсказал, как будет развиваться безработица в России

5 Май 2020 2020-05-05T12:30:41+03:00

Изменить размер текста: A A

России предсказали два основных сценария развития безработицы на фоне пандемии коронавирусной инфекции, экономического кризиса из-за нее и значительного замедления деловой активности. Об оптимистичном и пессимистичном прогнозах в интервью «Российской газете» сообщил профессор Финансового университета при кабинете министров страны Александр Сафонов.

Согласно первому прогнозу, до конца текущего года количество безработных россиян увеличится на полтора миллиона человек и достигнет отметки в пять миллионов. Повышение, таким образом, составит 7,3%. Во втором, более пессимистичном сценарии, до конца 2020 года в России работы лишаться еще семь миллионов человек или уровень безработицы поднимется еще на 10,5 %.

Александр Сафонов считает, что развитие ситуации с безработицей россиян, скорее всего, пойдет по оптимистичному сценарию. Этому будут способствовать большое количество бюджетников в регионах страны, практика организацией не увольнять работников, а сокращать расходы на зарплату и также практика отправки сотрудников в неоплачиваемые отпуска вместо увольнения.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, специалисты провели исследование и выяснили, какие профессии будут самыми востребованными после окончания эпидемии и снятия ограничений. По их мнению, спросом будут пользоваться работники, которые владеют знаниями и опытом по выходу из кризисных ситуаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU