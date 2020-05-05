Эксперты назвали профессии, которые будут востребованы после окончания пандемии
Специалисты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии будут востребованы после окончания пандемии коронавируса. Прежде всего, спросом будут пользоваться люди, которые владеют знаниями и опытом по выводу из кризисных ситуаций.
Востребованными станут антикризисные консультанты, консультанты по финансам и управлению личными накоплениями.
Массовый переход на работу в удаленном формате и электронные платформы повысят спрос на экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров.
На повышенный интерес со стороны работодателя могут рассчитывать консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры в связке с водителями и диспетчерами доставки.
Многие продолжат работать в дистанционном формате. Поэтому будут востребованы специалисты по тайм-менеджменту и дизайнеры интерьеров, которые помогут обустроить удобный домашний офис.
Охранников заменят операторы охранных систем – это позволит автоматизировать процесс. Неизменным останется прост на мастеров бытовых услуг - сантехников, сборщиков мебели и других необходимых для жизни профессий.
Отдельно выделяются услуги сиделок, онлайн-врачей общей практики, так как люди начнут больше заботиться о своем здоровье.
Повысится спрос на психологов. Специалисты будут помогать людям научиться жить в новых условиях, а семейным парам поскорее наладить отношения после вынужденной самоизоляции.
- Появится ряд профессий, которые образуются на стыке традиционных: например, юриспруденции и пиару придется слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. Это перемены не только в сфере занятости, но и в системе образования,— комментирует RT директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
Ранее специалисты назвали профессии, которые стали самыми невостребованными на фоне пандемии коронавируса. Согласно данным рекрутинговых компаний, в марте самыми невостребованными оказались повара, официанты, охранники и уборщики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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