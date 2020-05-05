Эксперты назвали профессии, которые будут востребованы после окончания пандемии

5 Май 2020 2020-05-05T08:07:08+03:00

Названы профессии, которые будут востребованы после окончания пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прежде всего потребуются те, кто сможет помочь восстановить работу различных сфер

Изменить размер текста: A A

Специалисты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии будут востребованы после окончания пандемии коронавируса. Прежде всего, спросом будут пользоваться люди, которые владеют знаниями и опытом по выводу из кризисных ситуаций.

Востребованными станут антикризисные консультанты, консультанты по финансам и управлению личными накоплениями.

Массовый переход на работу в удаленном формате и электронные платформы повысят спрос на экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров.

На повышенный интерес со стороны работодателя могут рассчитывать консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Многие продолжат работать в дистанционном формате. Поэтому будут востребованы специалисты по тайм-менеджменту и дизайнеры интерьеров, которые помогут обустроить удобный домашний офис.

Охранников заменят операторы охранных систем – это позволит автоматизировать процесс. Неизменным останется прост на мастеров бытовых услуг - сантехников, сборщиков мебели и других необходимых для жизни профессий.

Отдельно выделяются услуги сиделок, онлайн-врачей общей практики, так как люди начнут больше заботиться о своем здоровье.

Повысится спрос на психологов. Специалисты будут помогать людям научиться жить в новых условиях, а семейным парам поскорее наладить отношения после вынужденной самоизоляции.

- Появится ряд профессий, которые образуются на стыке традиционных: например, юриспруденции и пиару придется слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. Это перемены не только в сфере занятости, но и в системе образования,— комментирует RT директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Ранее специалисты назвали профессии, которые стали самыми невостребованными на фоне пандемии коронавируса. Согласно данным рекрутинговых компаний, в марте самыми невостребованными оказались повара, официанты, охранники и уборщики.

ИСТОЧНИК KP.RU