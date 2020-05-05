2020-05-05T08:07:08+03:00
Экономика

Эксперты назвали профессии, которые будут востребованы после окончания пандемии

Прежде всего потребуются те, кто сможет помочь восстановить работу различных сфер
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Названы профессии, которые будут востребованы после окончания пандемииНазваны профессии, которые будут востребованы после окончания пандемииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Специалисты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии будут востребованы после окончания пандемии коронавируса. Прежде всего, спросом будут пользоваться люди, которые владеют знаниями и опытом по выводу из кризисных ситуаций.

Востребованными станут антикризисные консультанты, консультанты по финансам и управлению личными накоплениями.

Массовый переход на работу в удаленном формате и электронные платформы повысят спрос на экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров.

На повышенный интерес со стороны работодателя могут рассчитывать консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Многие продолжат работать в дистанционном формате. Поэтому будут востребованы специалисты по тайм-менеджменту и дизайнеры интерьеров, которые помогут обустроить удобный домашний офис.

Охранников заменят операторы охранных систем – это позволит автоматизировать процесс. Неизменным останется прост на мастеров бытовых услуг - сантехников, сборщиков мебели и других необходимых для жизни профессий.

Отдельно выделяются услуги сиделок, онлайн-врачей общей практики, так как люди начнут больше заботиться о своем здоровье.

Повысится спрос на психологов. Специалисты будут помогать людям научиться жить в новых условиях, а семейным парам поскорее наладить отношения после вынужденной самоизоляции.

- Появится ряд профессий, которые образуются на стыке традиционных: например, юриспруденции и пиару придется слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. Это перемены не только в сфере занятости, но и в системе образования,— комментирует RT директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Ранее специалисты назвали профессии, которые стали самыми невостребованными на фоне пандемии коронавируса. Согласно данным рекрутинговых компаний, в марте самыми невостребованными оказались повара, официанты, охранники и уборщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть человек погибли в частном доме при пожаре в Подмосковье
Эксперты назвали профессии, которые будут востребованы после окончания пандемии
Французские врачи нашли декабрьского пациента с коронавирусом
Ким Чен Ына наградили медалью к юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Пассажирский самолет приземлился в Шереметьево после отказа двигателя
Кремлевский шеф-повар рассказал о "запрещенных" блюдах на столе у первых лиц
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на РФ в Еврокомиссию
Академик РАН предупредил о растущей угрозе ядерной войны из-за конфликта США и Китая
Последние новости на утро 5 мая 2020: в России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В США ограничили продажу мяса
Дворкович рассказал, когда ждать пик экономического кризиса
Из Лос-Анджелеса в Москву летят почти 300 россиян