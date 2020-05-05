2020-05-05T13:49:17+03:00
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«Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе» и группой «После 11» на радио Комсомольская правда

6 мая в 20:00 в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» в рамках марафона «Рок против коронавируса» стартует онлайн-концерт группы «После Одиннадцати». Присоединяйтесь!
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Онлайн-концерт группы «После Одиннадцати» стартует 6 мая в 20:00 в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».Онлайн-концерт группы «После Одиннадцати» стартует 6 мая в 20:00 в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».
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Музыка группы «После 11» – это сплетение народных мотивов с энергичным классическим роковым звучанием. На своих выступлениях они совмещают нежную лирику с энергичными композициями, под которые танцует весь зал. А сегодня зрительным залом станет вся страна! Где бы вы не находились - в квартире или на даче - настраивайтесь на частоту радио "КП" и пойте, прыгайте, пляшите. Почувствуйте себя на настоящем рок-концерте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе» и группой «После 11» на радио Комсомольская правда
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