«Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе» и группой «После 11» на радио Комсомольская правда

5 Май 2020 2020-05-05T13:49:17+03:00

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Музыка группы «После 11» – это сплетение народных мотивов с энергичным классическим роковым звучанием. На своих выступлениях они совмещают нежную лирику с энергичными композициями, под которые танцует весь зал. А сегодня зрительным залом станет вся страна! Где бы вы не находились - в квартире или на даче - настраивайтесь на частоту радио "КП" и пойте, прыгайте, пляшите. Почувствуйте себя на настоящем рок-концерте!

ИСТОЧНИК KP.RU