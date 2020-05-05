Цены на нефть ускорили рост на фоне надежды на восстановление спроса

5 Май 2020 2020-05-05T14:52:32+03:00

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Стоимость нефтяных ресурсов ускорила свой рост в ходе торгов мая на фоне надежд на постепенное восстановление спроса после отмены коронавирусных ограничений. Цена фьючерсов марки Brent в июле на бирже в Лондоне составили 29,29 доллара за баррель, что на 7,69% выше, чем во время закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Июньский фьючерс на смесь WTI на бирже в Нью-Йорке также вырос в цене на 2 доллара, достигнув отметки в 22,39 доллара за баррель ( + 9,81 процента).

Аналитики ANZ уверены, что нефть усилила рост на прошлой неделе в связи с надеждой поставщиков на восстановление спроса и улучшение экономической обстановки в мире. Некоторые эксперты отметили замедление роста запасов энергетических ресурсов в Соединенных Штатах и сокращение добычи нефти. Ожидается, что данные покажут рост запасов на прошлой неделе по итогам 15-той недели подряд, но прирост запасов пока что замедлился.

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ИСТОЧНИК KP.RU