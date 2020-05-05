2020-05-05T14:58:21+03:00
Общество

Специалист по этикету объяснила, почему важно носить маски

Это необходимо, чтобы не волновать окружающих
Елена АКИМОВА
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Специалист по этикету объяснила, почему важно носить маскиСпециалист по этикету объяснила, почему важно носить маскиФото: Мария ЛЕНЦ
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Педагог-консультант по этикету Татьяна Николаева объяснила, почему важно не игнорировать требование носить маски в общественных местах. Это необходимо делать хотя бы для того, чтобы не вызывать панику у окружающих людей.

- Боимся мы этого или не боимся, это наше дело, но нас окружают люди, которые тоже могут относиться к коронавирусу по-разному, но есть те, кто его боится. Лучше их не нервировать, - говорит Николаева телеканалу «360».

Специалист напомнила, что введены специальные правила и их необходимо соблюдать, а не руководствоваться только своими интересами.

В качестве примера эксперт привела ситуацию с мобильными телефонами в самолете. Существует запрет на их использование, но некоторые люди все равно не отключают мобильные устройства на борту.

- Поэтому находясь в общественном транспорте или людном месте лучше надеть маску, чтобы не пугать окружающих. Важно соблюдать меры предосторожности и сохранять дистанцию, - резюмирует Татьяна Николаева.

Кого-то отрешенность может возмутить, но важно объяснить человеку, что эти меры вводятся во благо.

Масочный режим в Московской области вводится с 12 мая. Пока носить средства защиты можно по желанию, но с понедельника за их отсутствие будут штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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