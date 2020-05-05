В Минпросвещения и МЧС предложили написать о пандемии коронавируса в учебнике ОБЖ

5 Май 2020 2020-05-05T15:45:30+03:00

В Минпросвещения считают нужным учесть ситуацию с коронавирусом в курсе по ОБЖ Фото: Артем КИЛЬКИН

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Ситуацию с пандемией коронавируса в мире следует описать в новом учебнике по основам безопасности жизнедеятельности, считает министр просвещения России Сергей Кравцов.

Юлия Шойгу, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, напомнила в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24", что Минпросвещения и МЧС обсудили подходы к преподаванию ОБЖ на последней встрече. Кроме того, на встрече обсудили подходы к созданию учебника.

Сергей Кравцов заявил, что министерство поддерживает идею.

- Мы этот учебник тоже поддерживаем, надеюсь, что он будет издан, и будет использоваться в наших школах. И, наверное, там ту ситуацию, которая есть, тоже надо и отразить, и учесть в новом курсе, - отметил глава ведомства.

Ранее сайт kp.ru приводил рекомендации Юлии Шойгу о том, как поддержать своё психическое здоровье на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU