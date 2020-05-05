2020-05-05T15:45:30+03:00
Общество

В Минпросвещения и МЧС предложили написать о пандемии коронавируса в учебнике ОБЖ

Сергей Кравцов поддержал идею создания нового пособия по основам безопасности жизнедеятельности
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Минпросвещения считают нужным учесть ситуацию с коронавирусом в курсе по ОБЖВ Минпросвещения считают нужным учесть ситуацию с коронавирусом в курсе по ОБЖФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Ситуацию с пандемией коронавируса в мире следует описать в новом учебнике по основам безопасности жизнедеятельности, считает министр просвещения России Сергей Кравцов.

Юлия Шойгу, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, напомнила в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24", что Минпросвещения и МЧС обсудили подходы к преподаванию ОБЖ на последней встрече. Кроме того, на встрече обсудили подходы к созданию учебника.

Сергей Кравцов заявил, что министерство поддерживает идею.

- Мы этот учебник тоже поддерживаем, надеюсь, что он будет издан, и будет использоваться в наших школах. И, наверное, там ту ситуацию, которая есть, тоже надо и отразить, и учесть в новом курсе, - отметил глава ведомства.

Ранее сайт kp.ru приводил рекомендации Юлии Шойгу о том, как поддержать своё психическое здоровье на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одесском порту обнаружили 53 кг кокаина в контейнере с бананами
Пятилетний мальчик угнал машину у родителей и уехал к сестре
ОГЭ для девятиклассников в 2020 году могут отменить
В Минпросвещения и МЧС предложили написать о пандемии коронавируса в учебнике ОБЖ
Эксперт рассказал, сколько в России на самом деле сейчас безработных
Специалист по этикету объяснила, почему важно носить маски
В разгар пандемии коронавируса Instagram ограничил показ фото с хештегом #море
Цены на нефть ускорили рост на фоне надежды на восстановление спроса
В ЕС допустили возобновление внутреннего туризма летом
Минздрав оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
108 потенциальных вакцин против коронавируса разрабатывают в мире
Почти половина сидящих дома россиян готовы выйти на работу
Треть смертей от коронавируса в Англии произошла в домах престарелых
Китай впервые запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5B"
«Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе» и группой «После 11» на радио Комсомольская правда
Украинские националисты в наказание заставили девочку встать на колени и облиться зеленкой
Эксперт рассказал, правда ли, что курильщики реже заражаются коронавирусом