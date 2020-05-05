ОГЭ для девятиклассников в 2020 году могут отменить

5 Май 2020 2020-05-05T15:48:58+03:00

Девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ отменить Фото: Иван ВИСЛОВ

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Министерство просвещения может отменить в 2020 году проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

При этом итоговая аттестация пройдёт по русскому языку и математике, а по остальным предметам девятиклассников могут аттестовать по текущим оценкам.

- В отношении девятых классов принято решение, пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам - русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдёт по текущим оценкам, - сообщил Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Министерство просвещения решило перенести Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах на осень. До этого предполагалось, что ученики смогут написать эти контрольные до конца учебного года, у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU