Российский вирусолог поспорил со шведским учёным о двух главных мерах по борьбе с коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T17:09:04+03:00

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Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оспорил точку зрения советника генсекретаря ВОЗ Юхана Гизеке о том, что только мытьё рук и соблюдение дистанции являются преимуществами в борьбе с коронавирусом.

Гизеке считает, что остальные ограничительные меры не так действенны, а потому нет смысла закрывать границы между странами. Он аргументировал своё мнение примером американской лаборатории, глава которой утверждает, что в коллективе не произошло ни одного заражения только благодаря соблюдению гигиены.

Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что в подобном примере не учитывается, что все специалисты в лаборатории постоянно находились в защитных костюмах.

- Есть специалисты, которые считают, что главный способ попадания этого вируса через руки, когда мы касаемся лица грязными руками. Был американский врач, который рассказывал, что в его коллективе нет заражений благодаря мытью рук и соблюдению тщательной гигиены, но эти же врачи использовали защитные костюмы и прибегали к другим защитным мерам, - рассказал учёный.

Напомним, власти Швеции отказались от введения строгих карантинных мер.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, ведущий вирусолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что "совсем не уверен" в том, было ли правильно отказаться от карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU