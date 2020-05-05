Российский вирусолог поспорил со шведским учёным о двух главных мерах по борьбе с коронавирусом
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оспорил точку зрения советника генсекретаря ВОЗ Юхана Гизеке о том, что только мытьё рук и соблюдение дистанции являются преимуществами в борьбе с коронавирусом.
Гизеке считает, что остальные ограничительные меры не так действенны, а потому нет смысла закрывать границы между странами. Он аргументировал своё мнение примером американской лаборатории, глава которой утверждает, что в коллективе не произошло ни одного заражения только благодаря соблюдению гигиены.
Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что в подобном примере не учитывается, что все специалисты в лаборатории постоянно находились в защитных костюмах.
- Есть специалисты, которые считают, что главный способ попадания этого вируса через руки, когда мы касаемся лица грязными руками. Был американский врач, который рассказывал, что в его коллективе нет заражений благодаря мытью рук и соблюдению тщательной гигиены, но эти же врачи использовали защитные костюмы и прибегали к другим защитным мерам, - рассказал учёный.
Напомним, власти Швеции отказались от введения строгих карантинных мер.
Ранее, как сообщал сайт kp.ru, ведущий вирусолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что "совсем не уверен" в том, было ли правильно отказаться от карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU