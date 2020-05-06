Трамп объявил, что группа по борьбе с коронавирусом в США прекращает работу
Президент США Дональд Трамп объявил журналистам, что сформированная им в конце января группа по борьбе с коронавирусом COVID-19 прекращает работу, а вместо нее в Белом доме будет создана другая межведомственная группа, которая займется вопросами восстановления экономики страны.
По его словам, возглавляемая вице-президентом Майклом пенсом группа «проделала большую работу», но сейчас вашингтонская администрация рассматривает «немного другую форму».
«Эта форма – безопасность и возобновление. У нас будет другая группа, созданная для этого», - заявил американский лидер.
Объясняя причины такого решения, Трамп сказал, что нельзя полностью закрыть Штаты на ближайшие пять лет. Сейчас в Белом доме рассматриваются следующие этапы.
«Страна начинает открываться. Рабочая группа проделала феноменальную работу», - повторил он.
Трамп также сообщил, что в новую группу из предыдущей точно перейдут координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в США зафиксировано более 1,2 миллиона заразившихся коронавирусом, умерли 69 тысяч человек. Выздоровели 160 тысяч американцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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