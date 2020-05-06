2020-05-06T10:24:43+03:00
В мире

Грузия предупредила Киев и Зеленского о «серьезных проблемах» от Саакашвили

По словам вице-спикер грузинского парламента, экс-президент Грузии является примером «деспотичного и индивидуального правления»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Грузия предупредила Киев и Зеленского о «серьезных проблемах» от СаакашвилиГрузия предупредила Киев и Зеленского о «серьезных проблемах» от СаакашвилиФото: REUTERS
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Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на какую-либо высокую должность на Украине принесет Киеву «серьезные проблемы». Так считает вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский.

По его словам, у Украины не одна проблема, «однако какой результат принес Саакашвили в Грузии, это пример деспотичного и индивидуального правления».

«Саакашвили завтра может стать для Украины и в том числе для президента Зеленского серьезной проблемой», - заключил вице-спикер.

Напомним, изначально говорили о том, что Саакашвили могут назначить вице-премьером Украины. Однако позже назвали препятствие для назначения - судебные решения, вынесенные в Грузии, которые действительны и на территории незалежной. Позже в пропрезидентской фракции «Слуга народа» сообщили, что бывший грузинский лидер не станет украинским вице-премьером по реформам, но получит «другую должность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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