Россия вошла в топ-5 стран по количеству зараженных коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T10:50:46+03:00

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За минувшие сутки на территории России коронавирусной инфекцией заразились еще 10 559 человек. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом с начала пандемии достигло отметки в 165 929 человек. Таким образом, Российская Федерация вошла в топ-5 стран мира по числу зараженных коронавирусом.

В среду, 6 мая, Россия обошла Германию по количеству зараженных и заняла пятое место в печальном рейтинге. На территории Германии с начала пандемии подтверждено 164 807 случаев заражения. На седьмом месте – Франция, где по официальным данным нашли более 132 тысяч инфицированных. Первый места в топе занимают США, Испания, Италия и Великобритания.

Заболевших COVID-19 зафиксировали во всех регионах государства. За все время эпидемии 1537 человек скончались от коронавируса или осложнений после него. Смогли пройти успешный курс лечения в медицинских организациях и полностью выздороветь 21 327 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

Ученые из множества лабораторий мира разрабатывают и тестируют лекарства от смертельного заболевания. Сегодня представители Всемирной организации здравоохранения призвали людей с осторожность использовать народные средства против коронавируса, ведь непредсказуемые побочные эффекты от их применения могут угрожать жизни и здоровью пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

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ИСТОЧНИК KP.RU