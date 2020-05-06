Россия вошла в топ-5 стран по количеству зараженных коронавирусом
За минувшие сутки на территории России коронавирусной инфекцией заразились еще 10 559 человек. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом с начала пандемии достигло отметки в 165 929 человек. Таким образом, Российская Федерация вошла в топ-5 стран мира по числу зараженных коронавирусом.
В среду, 6 мая, Россия обошла Германию по количеству зараженных и заняла пятое место в печальном рейтинге. На территории Германии с начала пандемии подтверждено 164 807 случаев заражения. На седьмом месте – Франция, где по официальным данным нашли более 132 тысяч инфицированных. Первый места в топе занимают США, Испания, Италия и Великобритания.
Заболевших COVID-19 зафиксировали во всех регионах государства. За все время эпидемии 1537 человек скончались от коронавируса или осложнений после него. Смогли пройти успешный курс лечения в медицинских организациях и полностью выздороветь 21 327 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.
Ученые из множества лабораторий мира разрабатывают и тестируют лекарства от смертельного заболевания. Сегодня представители Всемирной организации здравоохранения призвали людей с осторожность использовать народные средства против коронавируса, ведь непредсказуемые побочные эффекты от их применения могут угрожать жизни и здоровью пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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