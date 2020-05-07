В Италии объявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T01:53:30+03:00

Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире вакцину от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Препарат уже протестировали на мышах, вскоре начнутся его испытания на людях

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Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса COVID-19, которая поможет в борьбе с пандемией. Препарат уже протестировали на лабораторных мышах, вскоре начнутся его испытания на людях, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что исследователи ввели подопытным мышам сыворотку, а потом провели анализ антител. Предварительные испытания показали, антитела после препарата способны остановить заражение коронавирусной инфекцией. По мнению итальянских специалистов, такие антитела могут нейтрализовать вирус и в клетках человеческого организма.

«Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», - заявил глава итальянской компании, которая занимается разработкой сыворотки.

Он сообщил, что масштабные испытания препарата запланированы на осень.

Ранее сайт kp.ru с помощью ведущих ученых ответил на самые распространенные вопросы россиян: можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь инфекцию бессимптомно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU