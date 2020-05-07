Иммунолог рассказал про опасность самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T16:01:45+03:00

По словам Виталия Зверева, во время долгого нахождения дома у людей начинают обостряться хронические заболевания

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Академик РАН, врач-иммунолог Виталий Зверев заявил о том, что пандемия в России уже пошла на спад. По его мнению, властям стоит потихоньку ослаблять режим самоизоляции, разрешать людям выходить на улицы. Иначе это может негативно сказаться на здоровье людей.

- Люди, которые сидят в самоизоляции, не становятся здоровее. Все хронические болезни обостряются. Сейчас начинается весна, будет большое число аллергических заболеваний, на пыльцу, на всё. Надо потихоньку понимать, что мы не можем находиться все время в этой изоляции, - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом Зверев подчеркнул, что при выходе на улицу важно соблюдать определенные меры предосторожности, в частности, держать дистанцию и носить маски.

Иммунолог отметил, что речь идет, в первую очередь, о регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, с 12 мая в Москве начинает действовать масочный режим. Это значит, что в любых общественных местах, в том числе в транспорте, люди должны носить медицинские маски и перчатки. За их отсутствие нарушителя грозит штраф: 4 тысячи рублей за первое нарушение и 5 тысяч за второй.

ИСТОЧНИК KP.RU