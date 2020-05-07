Промпредприятия Москвы обязали провести тесты на коронавирус у своих работников

7 Май 2020 2020-05-07T17:23:20+03:00

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Все промышленные предприятия Москвы обязаны до 31 мая провести тесты на коронавирусную инфекцию не менее чем для 10% работников, с 1 июня проводить такой объем проверок они обязаны каждые 15 дней. Об этом сообщила пресс-служба заместителя столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

При этом c 12 мая на промышленные предприятия Москвы смогут вернуться около 200 тысяч работников.

«Начиная с 12 мая 2020 года могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов», - сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Напомним, ранее столичный градоначальник сообщил о введении в Москве режима обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах. Согласно указу, с 12 мая за нарушение масочного режима придется заплатить штраф в размере четыре тысячи рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU