После того, как в Белом доме обнаружили коронавирус, Трамп решил тестироваться каждый день

8 Май 2020 2020-05-08T01:10:51+03:00

До этого президент США сдавал тест на COVID-19 раз в неделю

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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что теперь он будет сдавать тесты на коронавирус COVID-19 каждый день. С таким заявлением он выступил на очередном брифинге после того, как выяснилось, что один из сотрудников Белого дома заразился этой опасной инфекцией. Американский лидер отметил, что почти не общался с инфицированным.

«У меня был очень ограниченный контакт с этим человеком», - уточнил Трамп.

Глава Белого дома также сообщил, что когда стало известно о заболевшем, они вместе с вице-президентом Майком Пенсом сразу сдали тест на коронавирус. Результат у обоих оказался отрицательным – здоровы.

«Мы тестируемся раз в неделю, теперь будем раз в день», - добавил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, коронавирусную инфекцию выявили у одного из военных, служащих в приписанном к Белому дому элитном подразделении.

ИСТОЧНИК KP.RU