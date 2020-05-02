В КНДР раскрыли подробности первого появления Ким Чен Ына на публике

2 Май 2020 2020-05-02T03:23:26+03:00

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия нового завода удобрений в городе Сунчхон появился под звуки приветственного марша и лично разрезал ленточку. Потом он помахал рукой строителям, которые только что сдали объект, а те в ответ дружно кричали ему «Ура!»

Так описывает первое появление «уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына» на публике после долгого перерыва официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Открытие завода было приурочено к 1 мая, международному дню трудящихся. Вождя Северной Кореи на церемонии сопровождала сестра Ким Ё Чжон, которую ранее называли наиболее вероятной преемницей старшего брата.

Издание также рассказывает, как глава КНДР прошел по цехам открытого им предприятия, выслушал рассказы специалистов о тонкостях производства фосфора и удобрений для сельского хозяйства. Запуск Сунчхонского завода в эксплуатацию он назвал «важным моментом вывода химической промышленности страны на более высокую стадию».

Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений. Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Напомним, как писал сайт kp.ru, председатель Госсовета Северной Кореи не появлялся на публике с 11 апреля, а 15 апреля Ким Чен Ын пропустил один из самых важных праздников в стране – день рождения своего деда, основателя КНДР. После этого на фоне отсутствия какой-либо официальной информации о том, где он находится и с то с ним происходит, в прессе стали появляться слухи о том, что Ким Чен Ын или тяжело болен, или умер.

Однако 1 мая южнокорейское издание со ссылкой на ЦТАК сообщило, что северокорейский лидер впервые за 20 дней появился на публике, приняв участие в церемонии открытия завода удобрений.

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Информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына по-прежнему остаётся весьма туманной: азиатские и западные СМИ заявляют, что молодой политик скончался после неудачной операции на сердце; пхеньяские источники хранят молчание.

Однако, как бы ни сложилась судьба третьего правителя династии Кимов, уже можно сказать с достаточной определённостью, кто придёт ему на смену. Предположительно, у Ким Чен Ына есть сын в возрасте около десяти лет, что, конечно, слишком мало для руководства страной. Реальным преемником является младшая сестра вождя — Ким Ё Чжон (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU