2020-05-08T05:54:43+03:00
Политика

Помпео пообещал Украине ужесточать санкции против России

Об этом госсекретарь США заявил по телефону главе украинского МИД
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео, беседуя по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пообещал собеседнику ужесточать санкции против России.

В сообщении пресс-службы госдепартамента говорится, что в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Помпео заявил, что Вашингтон по-прежнему поддерживает Киев, и «Соединенные Штаты продолжат создавать издержки для России, в том числе за счет санкций», пока не начнут исполняться Минские соглашения, а Крым будет оставаться в составе нашей страны.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства заявил, якобы «Россия и поддерживаемые ею силы» под предлогом пандемии коронавируса создают препятствия для «передвижения наблюдателей ОБСЕ и представителей гуманитарных организаций на востоке Украины», передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, однажды Помпео поинтересовался у сотрудницы одной из радиостанций в США, действительно ли она думает, что американцам есть хоть какое-то дело до Украины. А во время своего визита в Киев посоветовал украинцам забыть о Крыме.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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