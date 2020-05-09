Владимир Путин обратился к ветеранам войны и всем россиянам

9 Май 2020 2020-05-09T10:13:53+03:00

В своём поздравлении президент Путин отметил, что День Победы - самый главный и самый дорогой праздник для страны Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин в День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и обратился к россиянам.

Президент назвал День Победы "самым главным, дорогим праздником".

- Это наша память и гордость, история нашей страны, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, бабушки и дедушки, - отметил президент.

Владимир Путин пожелал долгих лет жизни ветеранам.

- Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они спасли отечество, освободили мир, восстановили города и села. Мы отдаём дань памяти подвигу Великого Советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу, - сказал президент Путин.

Кроме того, в своём поздравлении глава государства напомнил, что в этом году годовщина Победы является юбилейной, с окончания войны прошло 75 лет.

- Мы обязательно отметим этот день. Будет и Парад на Красной площади, и марш Бессмертного полка. Наши ветераны сражались за жизнь против смерти и мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе, - заключил Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777990" frameborder="0"></iframe> Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного Солдата.

ИСТОЧНИК KP.RU