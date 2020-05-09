2020-05-09T10:13:53+03:00
Общество

Владимир Путин обратился к ветеранам войны и всем россиянам

Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Ася КУЗНЕЦОВА
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В своём поздравлении президент Путин отметил, что День Победы - самый главный и самый дорогой праздник для страныВ своём поздравлении президент Путин отметил, что День Победы - самый главный и самый дорогой праздник для страныФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин в День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и обратился к россиянам.

Президент назвал День Победы "самым главным, дорогим праздником".

- Это наша память и гордость, история нашей страны, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, бабушки и дедушки, - отметил президент.

Владимир Путин пожелал долгих лет жизни ветеранам.

- Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они спасли отечество, освободили мир, восстановили города и села. Мы отдаём дань памяти подвигу Великого Советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу, - сказал президент Путин.

Кроме того, в своём поздравлении глава государства напомнил, что в этом году годовщина Победы является юбилейной, с окончания войны прошло 75 лет.

- Мы обязательно отметим этот день. Будет и Парад на Красной площади, и марш Бессмертного полка. Наши ветераны сражались за жизнь против смерти и мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе, - заключил Владимир Путин.

Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного Солдата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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