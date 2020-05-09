Владимир Путин обратился к ветеранам войны и всем россиянам
Президент России Владимир Путин в День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и обратился к россиянам.
Президент назвал День Победы "самым главным, дорогим праздником".
- Это наша память и гордость, история нашей страны, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, бабушки и дедушки, - отметил президент.
Владимир Путин пожелал долгих лет жизни ветеранам.
- Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они спасли отечество, освободили мир, восстановили города и села. Мы отдаём дань памяти подвигу Великого Советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу, - сказал президент Путин.
Кроме того, в своём поздравлении глава государства напомнил, что в этом году годовщина Победы является юбилейной, с окончания войны прошло 75 лет.
- Мы обязательно отметим этот день. Будет и Парад на Красной площади, и марш Бессмертного полка. Наши ветераны сражались за жизнь против смерти и мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе, - заключил Владимир Путин.
Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного Солдата.
ИСТОЧНИК KP.RU