Над Москвой прошёл воздушный парад в честь Дня Победы
Торжественные пролеты прошли в 47 городах России
В Москве прошёл авиапарад 9 маяФото: скриншот с видео
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9 мая прошёл торжественный пролёт в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Пилоты поздравили россиян с Днём Победы.
Авиапарады прошли в 47 городах России. В них задействовали около 600 самолётов и вертолётов.
Больше всего воздушных судов задействованы во Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Керчи, Москве, Мурманске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Севастополе, Твери и Хабаровске.
ИСТОЧНИК KP.RU