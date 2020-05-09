Греция предложила наладить обмен туристами между странами, победившими коронавирус

9 Май 2020 2020-05-09T12:03:57+03:00

С туристов в этом году могут требовать справки об отсутствии коронавируса Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Власти Греции предлагают наладить обмен туристами между странами, где победили коронавирус. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что такой "туристический коридор" поможет достаточно быстро оживить наиболее пострадавшую от пандемии сферу туризма.

В интервью Greek City Times он заявил, что снятие ограничений на международное авиасообщение могут снять уже летом.

Страны, где нет новых случаев заражения, или где этот показатель стремится к нулю, могут разработать туристические протоколы. Он не стал уточнять, какие требования будут установлены для путешественников. Но опыт других стран показывает, что есть планы на введение обязательного требования сертификата здоровья, то есть туристы должны будут получить справку об отсутствии коронавируса. Такой документ уже требуют с пассажиров на рейс Москва-Пекин.

Справка понадобится в этом году отдыхающим в Египте. В Турции тоже планируют изменить правила из-за пандемии - при заселении в отели гостям будут выдавать маски, еду в ресторанах закроют специальными стеклянными "щитками" для защиты от случайного попадания вируса, откажутся от общественных кофемашин.

Одними из первых о создании "туристического пузыря" заявили власти Новой Зеландии и Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU