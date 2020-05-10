10 Май 2020 2020-05-10T03:03:42+03:00

Психологи объяснили, почему люди не верят в коронавирус Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие граждане отчаянно пытаются жить прежней жизнью и не могут принять факт существования болезни

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Психологи рассказали, почему люди не хотят верить в коронавирус, его распространение и смерти заболевших им во время пандемии.

По мнению специалистов, россияне пытаются сохранить свою привычную жизнь и из-за этого не могут, а в большинстве случаев именно не хотят, принять факт существования болезни и осознать ее опасность.

Некоторые уверены, что мытье рук и социальное дистанцирование не способны защитить от covid-19. В надежде обойти ограничения, они стремятся найти "подпольные" фитнес-клубы и продолжают собираться большими компаниями.

- Древний инстинкт велит нам - в любой новой непонятной ситуации нужно действовать так же, как и раньше - это самый безопасный вариант. Это вполне логично, ведь любую возникшую проблему мы решаем на основе прошлого опыта. Но иногда происходит так, что старые решения при новых условиях больше не работают, - писал сайт kp.ru на основе мнений экспертов.

Отмечается, что людям значительно проще избавиться от старой привычки, чем менять и перестраивать комфортный уклад жизни, а главное изменять свои внутренние убеждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU