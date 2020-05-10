2020-05-10T07:23:52+03:00
В мире

Уже трое детей в Нью-Йорке умерли от нового синдрома Кавасаки на фоне заражения коронавирусом

Губернатор Нью-Йорка заявил на брифинге, что случаев могло быть и больше, но заболевание не диагностировали как коронавирус
Юлия САЛЬНИКОВА
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У 73 детей в Нью-Йорке с синдромом Кавасаки нашли коронавирусУ 73 детей в Нью-Йорке с синдромом Кавасаки нашли коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Нью-Йорке уже трое детей умерли от синдрома Кавасаки на фоне заражения коронавирусом. Эту информацию на брифинге подтвердил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Новые случаи доказывают - коронавирус может быть смертельно опасен для детей, это опровергает первоначальную версию ученых об относительной безопасности вируса для маленьких пациентов.

После смерти пятилетнего мальчика в США, медики проверили и другие случаи детей с синдромом Кавасаки. У 73 юных пациентов тесты показали наличие коронавируса, причем токсический шок и воспаление артерий вызвано, по версии врачей именно новым вирусом. Общее число умерших в Нью-Йорке детей с таким синдромом увеличилось до трех.

- Мы больше не уверены в безопасности коронавируса для детей. У пациентов младшего школьного возраста симптомы похожи на болезнь Кавасаки или токсический шокоподобный синдром,- приводит слова Куомо Reuters. -Очень возможно, что это продолжалось в течение нескольких недель, и болезнь не была диагностирована как COVID-19.

Симптомы у этих детей не похожи на классическое течение болезни при заражении коронавирусом, у них помимо лихорадки появляются кожные высыпания, отек желез, а в тяжелых случаях воспаление артерий сердца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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