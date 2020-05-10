Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России

10 Май 2020 2020-05-10T07:43:40+03:00

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Президент Владимир Путин пообещал продолжать совершенствовать и развивать вооруженные силы. 9 мая он поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы и окончанием учебы. Служба в рядах вооруженных сил "ответственность и огромная честь", сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля:

- При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами.

В День победы глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и обратился к россиянам. Президент поблагодарил ветеранов за их подвиг, именно советские солдаты освободили Европу от фашизма, и об этом будут помнить поколение победителей - "это наша память и гордость".

В этом году праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, отложили на более поздний срок из-за пандемии. Но Владимир Путин пообещал, что Парад и традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году обязательно состоятся. Но оказаться от памятной акции 9 мая россияне не смогли - "Бессмертный полк" прошел в онлайн режиме. К акции с портретами отца и мамы присоединился президент.

ИСТОЧНИК KP.RU