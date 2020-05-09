Путин возложил цветы к Вечному огню
Президент Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
- Наше отношение к Дню победы священно,- сказал глава государства. - История нашей нашей страны, история каждой страны, часть души, которую передали нам отцы и бабушки. Сегодня мы вспоминаем тех, кого нет с нами. Желаем долгой жизни ветеранам. Преклоняемся перед поколением победителей.
Он напомнил, что советские солдаты освободили Европу, защитили мир, добились грандиозных свершений. Духовно-нравственное значение победы остается неизменным, это наша память и гордость, сказал президент.
- Мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с войны, - сказал Владимир Путин.
Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного Солдата.
ИСТОЧНИК KP.RU