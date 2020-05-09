Путин возложил цветы к Вечному огню

9 Май 2020 2020-05-09T10:13:41+03:00

Президент положил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

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Президент Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

- Наше отношение к Дню победы священно,- сказал глава государства. - История нашей нашей страны, история каждой страны, часть души, которую передали нам отцы и бабушки. Сегодня мы вспоминаем тех, кого нет с нами. Желаем долгой жизни ветеранам. Преклоняемся перед поколением победителей.

Он напомнил, что советские солдаты освободили Европу, защитили мир, добились грандиозных свершений. Духовно-нравственное значение победы остается неизменным, это наша память и гордость, сказал президент.

- Мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с войны, - сказал Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777990" frameborder="0"></iframe> Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного Солдата.

ИСТОЧНИК KP.RU