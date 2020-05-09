2020-05-09T15:39:25+03:00
Политика

Путин принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» с портретами отца и мамы

Президент обратился к участникам акции [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин традиционно в День Победы принимает участие в шествии «Бессмертного полка». Фото: Алексей Дружинин/ТАССВладимир Путин традиционно в День Победы принимает участие в шествии «Бессмертного полка». Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Владимир Путин традиционно в День Победы принимает участие в шествии «Бессмертного полка». Но в этом году акция из-за эпидемии коронавируса перешла в онлайн-режим. Портреты своих родных россияне демонстрируют в интернете с помощью специальных сервисов, в окнах и на балконах домов. Путин не остался в стороне, портреты его матери и отца были выставлены в рабочем кабинете президента во время телеобращения к участникам.

Путин обратился к участникам шествия «Бессмертный полк».

- Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников – участников Великой Отечественной войны, - сказал он. - Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем.

Обычно Путин выходил на шествие только с портретом отца Владимира Спиридоновича, прошедшего всю войну, воевавшего в спецподразделении, затем сражавшегося и раненного на «Невском пятачке». Но в этом году рядом с ним появился портрет мамы главы государства - Марии Ивановны, пережившей блокаду Ленинграда, работавшей на заводе и награжденной медалью «За оборону Ленинграда». Таким образом президентский «Бессмертный полк» увеличился.

Бессмертный полк онлайн .Из-за пандемии коронавируса всенародно любимая акция стала виртуальной

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ИСТОЧНИК KP.RU

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