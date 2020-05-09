Путин принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» с портретами отца и мамы

Владимир Путин традиционно в День Победы принимает участие в шествии «Бессмертного полка». Но в этом году акция из-за эпидемии коронавируса перешла в онлайн-режим. Портреты своих родных россияне демонстрируют в интернете с помощью специальных сервисов, в окнах и на балконах домов. Путин не остался в стороне, портреты его матери и отца были выставлены в рабочем кабинете президента во время телеобращения к участникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778138" frameborder="0"></iframe> Путин обратился к участникам шествия «Бессмертный полк».

- Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников – участников Великой Отечественной войны, - сказал он. - Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем.

Обычно Путин выходил на шествие только с портретом отца Владимира Спиридоновича, прошедшего всю войну, воевавшего в спецподразделении, затем сражавшегося и раненного на «Невском пятачке». Но в этом году рядом с ним появился портрет мамы главы государства - Марии Ивановны, пережившей блокаду Ленинграда, работавшей на заводе и награжденной медалью «За оборону Ленинграда». Таким образом президентский «Бессмертный полк» увеличился.

Бессмертный полк онлайн .Из-за пандемии коронавируса всенародно любимая акция стала виртуальной

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин: Мы обязательно отметим юбилейную дату, как велит долг перед теми, кто выстрадал Победу

Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и поздравил страну с праздником (подробности)

ФОТОРЕПОРТАЖ

«Русские витязи», «Стрижи» и флаг России над пустой Красной площадью: лучшие фото 75 Парада Победы в Москве

«КП» собрала лучшие фотографии торжественного авиапарада в Москве (подробности)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Акция Бессмертный полк в Москве 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Несмотря на коронавирус, в России пройдет акция "Бессмертный полк" (подробности)