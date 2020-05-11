Турция из-за коронавируса вводит новые меры для безопасности туристов

11 Май 2020 2020-05-11T23:43:23+03:00

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С начала летнего сезона в Турции начинает действовать программа «Сертификации здорового туризма», цель которой – обезопасить туристов от заражения коронавирусом COVID-19. Выдача сертификатов, подтверждающих выполнение повышенных требований по охране здоровья и гигиене труда, начнется с июня.

Об этом говорится в заявлении министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя. Он уточнил, что документ будет выдаваться международными организациями и «подтверждать выполнение высоких требований по охране здоровья и гигиене труда в авиакомпаниях, аэропортах и других транспортных объектах, в жилом секторе и на предприятиях общественного питания», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых после пандемии коронавируса. С 11 мая в стране ослабили некоторые ограничения, введённые в связи с распространением заболевания. В частности, вновь открылись торговые центры, парикмахерские и салоны красоты. Уже в воскресенье, 10 мая, с 11:00 до 15:00 разрешены прогулки для граждан старше 65 лет, а со среды в это же время на улицу смогут выходить и дети в возрасте до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU