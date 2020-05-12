Авторы законопроекта о хамстве чиновников объяснили, почему штрафы для них выше, чем для граждан

12 Май 2020 2020-05-12T14:08:38+03:00

В Госудуме объяснили, почему штрафы для чиновников выше, чем для граждан Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Госдуму внесли проект закона о наказании чиновников за оскорбление граждан. Как пояснили инициаторы законопроекта, речь идет о непрямых оскорблениях. Они могут быть не выражены словесно и в очевидно неприличной форме, но при этом унижают человека.

За оскорбление людей чиновникам грозят значительные штрафы: от 50 до 100 тысяч за первой нарушение и от 100 до 150 - за второе. Эти суммы в десятки раз выше, чем штрафы для граждан.

- Когда сумма за оскорбление составляет от 1 до 3 тысяч рублей — это слабая мера сдерживания. Это неправильно. Там нет разделения — оскорбления представителя власти или кого угодно. Гражданин РФ кого -то оскорбляет - и получает вот такой, не слишком серьезный штраф, - объяснил инициатор законопроекта Александр Хинштейн в интервью kp.ru.

Он добавил, что решение повысить ответственность чиновников за оскорбления простых людей было принято на заседании Совета по правам человека. Затем соответствующее поручение дал президент.

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ИСТОЧНИК KP.RU