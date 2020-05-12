2020-05-12T14:08:38+03:00
Общество

Авторы законопроекта о хамстве чиновников объяснили, почему штрафы для них выше, чем для граждан

Госслужащие выложат за непристойное поведение от 50 до 150 тысяч рублей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
В Госудуме объяснили, почему штрафы для чиновников выше, чем для гражданВ Госудуме объяснили, почему штрафы для чиновников выше, чем для гражданФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Госдуму внесли проект закона о наказании чиновников за оскорбление граждан. Как пояснили инициаторы законопроекта, речь идет о непрямых оскорблениях. Они могут быть не выражены словесно и в очевидно неприличной форме, но при этом унижают человека.

За оскорбление людей чиновникам грозят значительные штрафы: от 50 до 100 тысяч за первой нарушение и от 100 до 150 - за второе. Эти суммы в десятки раз выше, чем штрафы для граждан.

- Когда сумма за оскорбление составляет от 1 до 3 тысяч рублей — это слабая мера сдерживания. Это неправильно. Там нет разделения — оскорбления представителя власти или кого угодно. Гражданин РФ кого -то оскорбляет - и получает вот такой, не слишком серьезный штраф, - объяснил инициатор законопроекта Александр Хинштейн в интервью kp.ru.

Он добавил, что решение повысить ответственность чиновников за оскорбления простых людей было принято на заседании Совета по правам человека. Затем соответствующее поручение дал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый закон накажет чиновников за непрямое оскорбление граждан

Авторы документа пояснили, как хотят отучить чиновников от унижений простых людей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня
Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе
Льготников, которым положены скидки на коммуналку, станет больше
Авторы законопроекта о хамстве чиновников объяснили, почему штрафы для них выше, чем для граждан
"Украинские туристы больше не нужны?": Посол Киева пригрозил Турции из-за песни "Катюша"
Из МРОТ могут исключить дополнительные выплаты
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
В Госдуме во втором чтении одобрили проект об индивидуальных тарифах ОСАГО
В Госдуме сообщили о тяжелой форме коронавируса у двух депутатов
Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозой
Умер Константин Крылов, писатель
Эксперты рассказали, как организовать спортзал у себя дома
Музеи смогут вернуться к работе с середины июля
Ученые предупредили о возможности «катастрофического» подъема уровня мирового океана
Вооруженные люди напали на больницу в столице Афганистана
Олег Николаев взял ситуацию с выплатами врачам и соцработникам на жесткий контроль
В Таиланде хотят ввести въездной COVID-налог для туристов
В Афганистане на похоронах главы полиции произошел взрыв: погибли 15 человек
Про уход Гарри и Меган из королевской семьи снимут фильм
Тканевые можно, латексные - нет: в мэрии разъяснили правила ношения перчаток в Москве
Зараженная коронавирусом министр культуры Ольга Любимова рассказала о своем самочувствии
Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары